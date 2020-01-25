المدبر البطريركي للكلدان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

هنأ المدبر البطريركي للكلدان الكاثوليك، الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية الثامن والستين.



وجاء في نص البرقية: يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة الثامن والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري، خالص التهنئة بهذه الذكرى التى أبرزت وطنية وكفاءة قوات الشرطة المصرية الباسلة، بمساندة شعبها العظيم وجيشها المخلص".



كما أرسل أيضًا الأب بولس، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا "بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية"، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لدورهم العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.

