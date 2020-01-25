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قائمة طنطا لمواجهة المقاولون العرب غدا

السبت 25/يناير/2020 - 04:10 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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أعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة ضم 18 لاعبا ، وجاءت قائمة طنطا ضد المقاولون العرب كالآتي :-

علي فرج ، محمد فتحي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، سليمان عبدربه ، احمد سالم صافي ، ايهاب سمير ، محمود منصور ، حسام غالي ، وليد عادل ، محمد اسعد ، احمد الشناوي ، احمد فهمي ، احمد الألفي ، عبدالرحمن الدح ، محمد ماجد أونش ، إسلام فؤاد ، ماريو بيرناردو.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز ، في مباراة تقام بينهم علي ملعب الأخير بالقاهرة غدا في تمام الخامسة مساءا.
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