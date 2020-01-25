الأهلي بزيه التقليدي أمام النجم الساحلي غدًا



وشهد الاجتماع التأكيد على العديد الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وتحديد موعد وصول الفريقين لاستاد السلام الذي يستضيف اللقاء قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، كما تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي النجم الساحلي زيا أسود بالكامل.



ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.







أقيم ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ونظيره فريق النجم الساحلي التونسي، بمقر النادي الأحمر بالجزيرة، بحضور سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسئولي الفريق التونسي.