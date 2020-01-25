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العراق.. إصابة عشرات المتظاهرين برصاص قوات الأمن في ذي قار

السبت 25/يناير/2020 - 03:59 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وكالات
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ذكر مراسل لفضائية "سكاي نيوز بالعربية" في العراق، مساء اليوم السبت، أن هناك عدد من المتظاهرين اصيبوا برصاص قوات الأمن في الناصرية مركز محافظة ذي قار، ومقتل متظاهر.

هذا وأصيب 22 شخصًا من متظاهري العاصمة العراقية بغداد، ووقع عشرات الجرحى الآخرين في ذي قار، التي أصبحت واحدة من أكثر نقاط الاحتجاج اشتعالًا في البلاد.

وقال المراسل: إن "مسيرات احتجاجية خرجت في العاصمة بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء؛ لمساندة الحراك المتواصل في العراق منذ أشهر".

وانسحبت قوات الأمن العراقية إلى ساحة الوثبة في بغداد، بينما استعاد المحتجون السيطرة على ساحة الخلاني، لكن أرتالا عسكرية تنقل عناصر مكافحة الشغب اتجهت إلى ساحة الوثبة.

في غضون ذلك، بدت ساحة اعتصامات البصرة جنوبي البلاد، خالية تمامًا بعدما أحرقت كافة خيام المعتصمين وأزيلت فجر اليوم السبت.

وفي نفس السياق، تم تسجيل عشرات الإصابات في ذي قار بعد مواجهات عنيفة قرب جسر فهد في المحافظة.

وأعادت السلطات العراقية، في وقت سابق من اليوم، فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، وهو ما أكدته الحكومة وأثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة، وفض التظاهرات المطلبية المستمرة منذ شهور.

وأخلت قوات الأمن ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع وجسر الأحرار في وسط العاصمة من المتظاهرين، بحسب ما أعلن بيان لقيادة عمليات بغداد.

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الكلمات المفتاحية

قوات الأمن ذي قار العراق احتجاجات العراق

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