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بيتزا الفريدو بالدجاج.. وصفة جديدة

السبت 25/يناير/2020 - 04:02 م
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بوابة الفجر
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المقادير
- الطماطم الكرزية : 15 حبة
- عجينة البيتزا : مقدار (جاهزة)
- الزبدة : 65 غم
- كريمة : 120 ملليلتراً
- جبن البارميزان : 70 غم (مبشور)
- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)
- الفلفل الاحمر الحار : حسب الرغبة
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- السبانخ : 100 غراماً (مجمّد ومذوّب)
- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)
- صدر الدجاج : 1 صدر
- زيت الزيتون : حسب الحاجة
- الثوم : فصّان (مهروس)

طريقة التحضير
قطّعي الطماطم الكرزية إلى أنصاف.
ضعي العجينة في صينية مغلّفة بورق زبدة.
في قدر ضعي الزبدة والكريمة واتركي المزيج على النار حتى يتجانس.
 أضيفي جبن البارميزان والبقدونس ثمّ نكّهي بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار بحسب رغبتك.
اتركي المزيج على النار حتى يغلي ثمّ إمرغيه بالتساوي على وجه العجينة.
وزّعي السبانخ ثمّ الطماطم الكرزية.
وأخيراً أنثري جبن الموزاريلا.
قطّعي الدجاج إلى شرائح.
ادهني شواية بالقليل من الزيت وأضيفي إليها الثوم.
زيدي شرائح الدجاج ونكّهي بالملح والفلفل الأسود بحسب الرغبة.
صفّي شرائح الدجاج على وجه البيتزا وأدخليها إلى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية حتى تنضج.
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