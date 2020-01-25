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منهم فؤاد وأمانى السويسى.. جلسات عمل بين محمد رفاعى وفهد زاهد من أجل مشاريع غنائية جديدة

السبت 25/يناير/2020 - 04:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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اجتمع الشاعر والملحن محمد رفاعي، مع المنتج فهد زاهد رئيس شركة لايف ستايلز ستوديوز، من أجل الاستقرار على المشاريع الغنائية التي تجمع بينهم ومن ضمنها أغنية "انت اختياري" للنجم محمد فؤاد الذى انتهى من تسجيلها ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، والذى يراهن عليه فهد باعتباره نجم له اسمه في سوق الغناء في مصر والوطن العربي ويقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة.

 

كما تم الاتفاق على مشاريع غنائية مع المطربة التونسية اماني السويسي بتوقيع الشاعر والملحن محمد رفاعي أيضا الذي يقدمها بشكل جديد نظرا لما تمتلكه من صوت قوي بالإضافة إلى مشاريع غنائية أخرى تحمل العديد من المفاجئات ولم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.

 

وحققت لايف ستايلز مؤخرا العديد من النجاحات والتميز مع المطربين من ضمنهم مروة ناجى وهايدى موسى ورنا سماحة وروان عليان وغيرهم ودائما ماتسعى إلى كل ماهو جديد فى عالم المزيكا .

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