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التشكيل الرسمي للهلال أمام الشباب.. مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 25/يناير/2020 - 04:02 م
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فريق الهلال
فريق الهلال
أميرة فطيم
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أعلن رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن التذكيل الرسمي للفريق أمام نظيره الشباب، مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال أمام الشباب:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - أمير كردي

خط الوسط: جوستافو كويار - محمد كنو

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كاريليو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

ويتواجد الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز التاسع برصيد 21.


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