التشكيل الرسمي للهلال أمام الشباب.. مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي:-











أعلن رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن التذكيل الرسمي للفريق أمام نظيره الشباب، مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال أمام الشباب:-حراسة المرمى: عبد الله المعيوفخط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - أمير كرديخط الوسط: جوستافو كويار - محمد كنوخط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كاريليوخط الهجوم: بافيتيمبي جوميزويتواجد الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز التاسع برصيد 21.