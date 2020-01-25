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مجلس الدولة يؤيد فصل طالب بـ"تمريض الإسكندرية" (التفاصيل)

السبت 25/يناير/2020 - 04:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار كلية التمريض بجامعة الإسكندرية المتضمن فصل طالب التحق بالكلية عام ٢٠١١، واستنفذ مرات الرسوب لرسوبه ٥ فصول دراسية متتالية منذ التحاقة بالكلية، وقضت المحكمة برفض طعن الطالب لعودته للدراسة.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع بمقتضى نص المادة (20) من اللائحة الداخلية لكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، اعتمد السنة الدراسية على أساس نظام الفصلين الدراسيين، واتخذ من الفصل الدراسي وحدة لقياس عدد مرات الرسوب التي أوجب فصل الطالب بسببها، وجعلت اللائحة من رسوب الطالب في أربعة فصول دراسية متتالية منذ بدء التحاقه بالكلية موجبا لفصله.

وثبت للمحكمة أن الطالب قيد بالفرقة الأولى بكلية التمريض جامعة الاسكندرية لعام 2011/2012، ورسب في خمسة فصول متتالية منذ بدء التحاقه بالفصل الدراسي الأول بالكلية، ووافق مجلس الكلية في اجتماعه عام ٢٠١٤ على فصله لرسوبه خمس فصول دراسية متتالية، ومن ثم يكون قرار فصله من الكلية لاستنفاذه مرات الرسوب سليم قانونًا، ويصبح طعن الطالب مرفوض.

ولم تلتفت المحكمة لما برره الطالب، من أنه لم يرسب في الفرقة لمدة عامين، وأن رسوبه كان في المجموع التراكمي، وأنه كان من الواجب على مجلس الكلية مناقشة قرار الفصل في حضوره ومنحه فرصة الامتحان من الخارج، لأن الثابت في الأوراق أنه رسب في خمسة فصول دراسية متتالية منذ بدء التحاقه بالفصل الدراسي الأول بالكلية، وأن المُشرع لم يستلزم حضور الطالب لمناقشته في قرار فصله.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة تمريض الاسكندرية

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