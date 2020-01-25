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عاجل.. اشتباكات عنيفة بين جماهير برشلونة وفالنسيا

السبت 25/يناير/2020 - 04:01 م
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اشتباكات بجوار ملعب الميستايا
اشتباكات بجوار ملعب الميستايا
علي نبوي
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شهد محيط ملعب "الميستايا" اشتباكات عنيفة بين أولتراس فالنسيا وبرشلونة وذلك قبل انطلاق مباراة كلا الفريقين.

وقبل انطلاق المباراة بنحو ساعة ونصف اندلعت اشتباكات عنيفة بين أولتراس فالنسيا Yomus وأولتراس برشلونة Boixos.
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ويحل برشلونة في الخامسة من مساء اليوم السبت ضيفًا على فالنسيا في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.
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