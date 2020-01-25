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محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العسكري بذكرى عيد الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 03:59 م
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المحافظ
المحافظ
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، المستشفى العسكري بمدينة كفرالشيخ؛ لمتابعة سير وانتظام العمل والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدًا انتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج لهم.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بمستوى الرعاية الطبية المقدمة وحسن معاملة المرضي، وتوافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية بالمستشفى.

وجاء ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، والرائد هيثم عمارة، قائد منوب بالمستشفى العسكري.

وتأتي هذه الزيارة في ذكرى احتفالات مصر بعيد الشرطة الـ68، وأيضا الذكرى التاسعة لثورة يناير.
محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العسكري بذكرى عيد الشرطة
محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العسكري بذكرى عيد الشرطة
محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العسكري بذكرى عيد الشرطة
محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العسكري بذكرى عيد الشرطة
محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العسكري بذكرى عيد الشرطة
محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العسكري بذكرى عيد الشرطة
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