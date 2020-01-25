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"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج

السبت 25/يناير/2020 - 03:58 م
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بوابة الفجر
أبورية حسين
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وزع رجال الشرطة في محافظة سوهاج الحلوي والورود وأعلام مصر علي المواطنين في الشوارع احتفالًا بعيد الشرطة 68 وسط هتافات من المواطنين لرئيس الجمهورية ورجال الجيش والشرطة تدعم إستقرار الوطن مسيرة البناء والتنمية التي تشدها جمهورية مصر العربية في كافة المحافظات.

وقال مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود أن ذلك ياتي ضمن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمشاركة المواطنين في الشوارع والميادين العامة لأن عيد الشرطة ليس مقتصرًا فقط علي رجال الشرطة بل هو عيد لكل المصريين.

من جابنه وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، صباح اليوم، أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات أمن سوهاج، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال ٦8 لعيد الشرطة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الو طن، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.

وأشار " الفقي" إلى أن مشاركة مختلف فئات المجتمع اليوم وحرصهم على تقديم التهنئة لرجال الشرطة دليل على التلاحم والوحدة بين رجال الشرطة والمواطنين، مؤكدًا على وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صفا واحدا ضد كافة التحديات.

شهد الإحتفالية الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء مصطفي عبد الفتاح حكمدار مديرية الأمن، واللواء أشرف ابو المكارم رئيس الأمن الوطني، واللواء عبد الحميد أبوموسى رئيس المباحث الجنائية، والعميد محمد حامد رئيس فرع الأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث بدأت الإحتفالية بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الشرطة.
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
"حلوى وورود وأعلام مصر".. رجال الشرطة يحتفلون مع مواطني سوهاج
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مصر عيد الشرطة اعلام اخبار

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