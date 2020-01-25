ضبط والدة طفل الكرتونة بالغردقة.. و"زواج عرفي" كلمة السر

تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة، من الوصول إلى والدة الطفل الذي تم العثور عليه داخل كارتونة أمام مسجد بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة.



وأكد مصدر أمني، إلى "لفجر" أنه تم ضبط والدة الطفل الذي تم العثور عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة وكشف تفاصيل الواقعة.



وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية كشفت أن الطفل نتيجة لزواج عرفي وتم تحويل والدة الطفل للنيابة لاستكمال التحقيقات.



وكان شكل رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، فريقًا من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، لتكثيف جهودهم للوصول إلى والدة ووالد الطفل.



وعثر أحد أهالي منطقة السقالة بمدينة الغردقة، عقب صلاة العشاء يوم الأربعاء الماضي على طفل حديث الولادة داخل كرتونة بجوار مسجد "اليسر"، وتم إبلاغ شرطة النجدة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، بلاغًا من المواطنين بمنطقة السقالة يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة أمام مسجد اليسر، وتم تسليمه لقسم شرطة أول الغردقة، وتحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإيداع الطفل داخل حضانة مستشفى الغردقة العام لحين تحريات المباحث حول الواقعة.



وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أحد المصلين بمسجد اليسر بمنطقة السقالة جنوب مدينة الغردقة على كرتونة بجوار المسجد، بعد الانتهاء من صلاة العشاء، ولاحظ وجود طفلًا ملفوفًا ببطانية داخل الكرتونية لا يتعدى الأسبوع الأول من عمره.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.