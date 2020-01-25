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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة تجارة المخدرات في الساحل

السبت 25/يناير/2020 - 03:55 م
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مخدران
مخدران
نورهان ممدوح
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قررت نيابة الساحل، اليوم السبت، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار بالمخدرات وبحوزتهما 1 كيلو من مخدر الفودو، و5 جرامات من مادة الكيتامين المخدرة. 

البداية بتلقي قسم شرطة الساحل، إخطارا يفيد بضبط سائقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، حال استقلالهما مركبة "توك توك"، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلوجرام، كمية من مادة الكيتامين وزنت 5 جرامات، مبلغ مالي 2 هاتف محمول.

وبمواجهه المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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