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مواعيد مباريات القسم التالت في جميع المجموعات

السبت 25/يناير/2020 - 03:54 م
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مظاليم
مظاليم
الفجر الرياضي
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يقدم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الأسبوع الحالي، في جميع مجموعات دوري القسم الثالث.

وتشهد الـ 12 مجموعة، العديد من المواجهات الحاسمة، والهامة، في صراع المنافسات على الصعود للترقي.

المجموعة الأولى (جولة 14)

الإثنين 27 يناير 2020

1- جمهورية دراومع الهلال

2- التحرير مع شباب ادفو

3- الاقصر مع الزهراء

4- المدينة المنورة مع كيما اسوان

5- وادي النيل مع التعدين

6- شبان اسنا مع ابو الريش

المجموعة الثانية (جولة 14)

السبت 25 يناير 2020

1- شباب نجوع مازن مع شبان المراغة

2- أهلي المنشأة مع شباب سوهاج

3- المراغة مع لبداري

4- أخميم مع قفط

الأحد 26 يناير 2020

1- قوس مع مكة المكرمة

2- قنا مع شباب البلينا

المجموعة الثالثة (جولة 14)

الأحد 26 يناير 2020

1- القيس مع الهنداو

الإثنين 27 يناير 2020

1- الخارجة مع أسمنت أسيوط

2- ناصر ملوي مع الوليدية

3- سمالوط مع ناصر الفكرية

4- القوصية مع ناصر ملوي

5- أبو تيج مع بني مزار

المجموعة الرابعة (جولة 16)

الأحد 26 يناير 2020

1- سمسطا مع طامية

2-ابشواى مع مطرطارس

3- رأس غارب مع سنورس

4- ببا مع عاملين غارب

5- ناصر بنى سويف مع إطسا

الإثنين 27 يناير 2020

1- أبو كساه مع الواسطى

المجموعة الخامسة (جولة 16)

الإثنين 27 يناير 2020

1- جولدي مع البدرشين

2- حلوان العام مع الدخان

3- الإتصالات مع الصف

4- جينيس مع بشتيل

5- أبو النمرس مع العياط

6- القومي مع الصيد

7- أكتوبر مع المعادي

المجموعة السادسة (جولة 17)

الأحد 26 يناير 2020

1- السكة الحديد مع شباب بطا

الإثنين 27 يناير 2020

1- مصر للتأمين مع طوخ

2- العبور مع اتحاد الشرطة

3- بنها مع بهتيم

4- شباب الأميرية مع الشمس

5- الغابة مع ألماظة

6- البلاستيك مع المرج

المجموعة السابعة ( جولة 17)

الثلاثاء 28 يناير 2020

1- أبو صوير مع النوبة

2- كهرباء الإسماعيلية مع رأس البر

3- بلدية الإسماعيلية مع دمياط

4- منشية الشهداء مع سماد السويس

5- غزل السويس مع بورتو

6- ميت الخولي مع بورفؤاد

7- غزل دمياط مع أبو شحاته

المجموعة الثامنة (جولة 15)
الثلاثاء 28 يناير 2020

1- مطوبس مع بلطيم

2- سبورتنج كاسل مع شباس الشهداء

3- صيد المحلة مع اتحاد بسيون

4- سيدي سالم مع الزعفران

5- كفر الشيخ مع الحامول

6- دسوق مع سمنود

7- شباب الحنفي مع عثماثون

المجموعة التاسعة (جولة 19)

الثلاثاء 28 يناير 2020

1- بنى عبيد مع شربين

2- بدواى مع الأمير

3- بلقاس مع عمال المنصورة

4- شيكو مع ميجا سبورت

5- نبروه - كهرباء طلخا

6- السنبلاوين مع المنزلة

7- مياه الدقهلية مع المطرية

المجموعة العاشرة (جولة 17)

الثلاثاء 28 يناير 2020

1- عرب الرمل مع ديرب نجم

2- شباب ديرب مع غزل شبين

3- فاقوس مع تلا

4- شباب أبو حماد مع بلبيس

5- ميت خاقان مع ميت خلف

6- سرس الليان مع دقادوس

7- أبو كبير مع الشرقية

المجموعة الحادية عشر (جولة 19)

الإثنين 27 يناير 2020

1- إيتاي البارود مع سبورتنج

2- نهضة العامرية مع الترام

3- القباري مع غزل كفرالدوار

4- اسكندرية للبترول مع مياه البحيرة

5- بدر مع كفربولين

6- شباب كوم حمادة مع حوش عيسي

7- المعمورة مع العبور

8- كوم حمادة مع رشيد

المجموعة الثانية عشر ( أ ) سيناء

السبت 25 يناير 2020

1 - بالوظة مع أكتوبر

الأحد 26 يناير 2020

1- رابعة مع نجمة سيناء

2- النصر بالعريش مع أبي صقل

المجموعة الثانية عشر "ب" مطروح

الإثنين 27 يناير 2020

مطروح مع الهلال

الحرية مع المصري

الشرطة مع شباب الحمام

الجمعة 30 يناير 2020

برج العرب مع شباب الضبعة
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