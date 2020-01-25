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"ساحر الحياة" عرض مسرحي للمخرج أمير اليماني فبراير المقبل

السبت 25/يناير/2020 - 03:54 م
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أمير اليماني
أمير اليماني
الفجر الفني
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يستعد المخرج أمير اليماني، لعرض مسرحيته "ساحر الحياة" في الثاني من شهر فبراير المقبل، وذلك على مسرح الهوسابير في الخامسة والنصف مساءً.

 

مسرحية "ساحر الحياة" بطوله من مجموعه من الموهوبين من شباب الجامعات الحاصلين علي جوائز تمثيل وأول إنتاج لشركة trios لمالكيها شريف السقا ومحمد إمام وأمير اليماني وتصميم استعراضات احمد ماتو وديكور محمد إسماعيل، ومن تأليف محمود الحديني، وإخراج أمير اليماني.

 

يذكر أن مسرحية "ساحر الحياة" قد عرضت من قبل في عام ٢٠١٨ وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.

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