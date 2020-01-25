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خبيرة تنمية بشرية تُحذر من خطورة التنمر: قد يؤدي للانتحار

السبت 25/يناير/2020 - 03:52 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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حذرت هبة سلطان، خبيرة التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، من خطورة ظاهرة التنمر، التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير في المجتمعات العربية، وتنعكس بالسلب علي الضحية بشكل قد يصل الي حد الانتحار.

وأكدت " سلطان"، خلال حوارها عبر فضائية "المحور"، علي ضرورة الرد علي الشخصية المتنمرة بالطريقة الحاسمة، وإخفاء تماما طريقة الحزن او الغيظ أو الضيق، حتى لا يتمادى فيما يفعل، وأن يتم اتباع طريقة الحزم والشدة في المناقشة حتى يتوقف عن الأمر نهائيا.

وأكدت خبيرة العلاقات الأسرية والتنمية البشرية، أن التنمر موجود أيضًا في العلاقات الزوجية، ففي حال ما إذا كان أحد الأطراف يشعر بالضعف، لدرجة تجعله يرغب في السيطرة المرضية علي الطرف الأخر، من أجل الرغبة في التعويض عن الضعف، فيقوم بعزل الطرف الأخر عن كل ما حوله من خلال استغلاله ثقة فيه وقيامه بإتلاف جميع علاقته مع الأشخاص المُقربين، له رغبة منه في إخلاء الساحة له؛ بهدف إضعاف شريكه وكسره والسيطرة عليه وتبدأ العلاقة في التحول للمسار الخاطئ من خلال ملئها بالخوف والقوة والضعف.

وشدد، على أن الشخص المُتنمر ما هو إلا "بلطجي" كونه يقوم بأسوأ مشكلة من مشاكل مجتمعنا العربي، والتي من الممكن أن تُدمر فكرة أو تؤدي إلى الانتحار.
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الكلمات المفتاحية

مدارس تنمية بشرية التنمر الانتحار

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