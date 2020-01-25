عرض "حكاية طرابلسية" للمخرج جمال عبدالناصر بمهرجان آفاق مسرحية



مسرحية "حكاية طرابلسية" نالت من قبل عدة جوائز منها جائزة الإبداع كأفضل عمل مسرحى مصور بمونديال القاهرة الدولى للأعمال الفنية والإعلامية وجائزة أفضل ممثلة للفنانة خدوجة صبري بمهرجان طقوس مسرحية بالأردن وجائزة أفضل عرض بمهرجان مراكش الدولي للمونودراما .



يذكر أن مسرحية "حكاية طرابلسية" شاركت من قبل فى 7 مهرجانات مسرحية دولية منها مهرجان المسرح العربى بالقاهرة، ومهرجان مراكش الدولى بالمغرب، ومهرجان "القيروان للمنودراما" بتونس ومهرجان طقوس مسرحية بالأردن .



المسرحية من تأليف الكاتب الليبى منصور بوشناف وبطولة الفنانة الليبية خدوجة صبرى، وإخراج جمال عبد الناصر، وسينوغرافيا أبو بكر الشريف ومحمد عبد المحسن وإدارة فنية وليد سرار، وماكياج نعيمة هويدى، والدعاية مصطفى عوض، وأغنيته "أميمة يا ودادة" للفنان الليبى فتحى كحلول.



المسرحية تتعرض لمعاناة امرأة رفضت قهر الرجل والمجتمع والأسرة وامتنعت عن الزواج بعدما شاهدت طوال عمرها قصصا فاشلة ومأساوية لتجارب زوجية فتتجه لقبر والدتها لتسرد لها القصص المأساوية التي شاهدتها لسيدات مقربات منها إحداهن قتلت زوجها والآخري أصيبت بالجنون والثالثة شردت في الشارع .



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يشارك المخرج جمال عبد الناصر في مهرجان" آفاق مسرحية " علي مسرح الهناجر بالعرض المسرحي " حكاية طرابلسية " للنجمة الليبية خدوجة صبري وستعرض المسرحية المونودرامية يوم الاثنين 27 يناير الساعة السادسة بمسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .