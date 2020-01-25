علي الألفي يكشف حقيقة اعتزاله الغناء ودخوله مجال التمثيل

تستضيف الإعلامية نور يوسف الفنانة على الألفى، مساء الليلة، ببرنامج ميجا ستار على شاشة قناة المحور.

ويكشف "الألفى" خلال الحلقة حقيقة اعتزاله الغناء ودخوله مجال التمثيل، وكواليس ورش التمثيل مع خالد جلال بمركز الابداع الفنى.

كما يتناول اللقاء الحديث عن أصعب المواقف التى تعرض لها أثناء احياء الحفلات الغنائية وعن مفاجأته فى الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.