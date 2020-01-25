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عودة سهرات "أم كلثوم" بالتعاون مع المايسترو محمد عثمان 7 فبراير المقبل

السبت 25/يناير/2020 - 02:58 م
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سهرات أم كلثوم
سهرات "أم كلثوم"
الفجر الفني
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في عودة لزمن الفن الجميل قررت 8090ART بالتعاون مع المايسترو الكبير محمد عثمان، تقديم مشروع غنائي جديد يحمل اسم "سهرات زمان"، وهو عبارة عن عدة حفلات كل حفلة تحمل طابع مختلف، على أن تكون الحفلة الأولى منها يوم الجمعة 7 فبراير والتي تحمل اسم "ليلة حب".

 

وتحمل حفلة "ليلة حُب" والتي تُقدم في شهر "الحب"، طابع خاص بسيدة الغناء العربي أم كلثوم تزامنًا مع ذكرى وفاتها الـ 45، حيث تعاقدت الشركة مع مصممة الديكورات يسرا عبد الرحمن لتجهيز الحفل على الطراز الكلاسيكي الذي يعيدك لـ"ليالِ" كوكب الشرق.

 

ومن المقرر أن يُقام الحفل في قاعة المنارة للحفلات بالتجمع الخامس محور المشير، ويبدأ الدخول من الساعة السادسة مساءًا، على أن يكون دخول الحفل بالملابس الرسمية، ومن المقرر الإعلان الفترة المقبلة عن العديد من المفاجئات، وأسماء نجوم الحفل الذي سيكون تحت قيادة المايسترو محمد عثمان.

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