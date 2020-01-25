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live مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم اليوم HD

السبت 25/يناير/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الهلال السوداني اليوم يحل الهلال السوداني اليوم ضيفًا ثقيلاً على بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا بالمباراة التي تجمعهما في الثالثة عصراً.

يدخل الهلال المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويبحث الهلال عن تحقيق الفوز بحثًا عن بطاقة التأهل الثانية في شاهد مباراة بلاتينيوم والهلال ور المجموعات، منتظرا تعثر الأهلي غدا أمام النجم الساحلي.

فيما يحتل بلاتينيوم المركز الأخير في المجموعة بنقطة وحيدة خطفها من التعادل مع الأهلي في الجولة الماضية، دون أمل لبطل زيمبابوي في الحصول على بطاقة تأهل.


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