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صدمة جديدة.. هدف برشلونة ينضم رسميا إلى وجهة أخرى

السبت 25/يناير/2020 - 02:54 م
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم بشكل رسمي ضم المهاجم الإسباني الشاب داني أولمو نجم فريق دينامو زغرب الكرواتي لصفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

 

وأعلن الطرفي الألماني والكرواتي توصلهما لإتفاق يقضي بإنضمام اللاعب للطرف الألماني اليوم السبت، بعد أن أذاعا هذا الإتفاق على حساب نادي لايبزج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

 

وتضمن الاتفاق انتقال أولمو لفريق لاإيبزج بعقد يمتد حتى صيف 2024، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة حتى الآن.

 

وتألق صاحب الـ 21 عاماً في صفوف فريقه هذا الموسم، مما جذب إليه أنظار عدة أندية أوروبية، أبرزها ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني فريقه السابق، قبل أن يفوز به لايبزج بقرار من المدرب يوليان ناجلزمان.

 

وغادر أولمو برشلونة في صيف عام 2014 بقرار من المدرب لويس إنريكي، ليبدأ رحلته مع فريق دينامو زغرب الكرواتي.

 

وسيحق لأولمو المشاركة مع لايبزج في بطولة دور أبطال أوروبا، حيث سيواجه توتنهام في دور الـ 16، وذلك بعد مشاركته في دور المجموعات مع دينامو زغرب،في ظل التعديلات الجديدة من جانب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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