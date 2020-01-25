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محافظ الدقهلية: الشرطة صمام الأمن والأمان لمصرنا الغالية

السبت 25/يناير/2020 - 02:50 م
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المحافظ وقيادات الأمن
المحافظ وقيادات الأمن
محمد كشك
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أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أن الشرطة المصرية، تؤكد دائما أنها صمام الأمن والأمان للشعب المصري، وتثبت يومًا بعد يوم، بسالتها وقدرتها على تحقيق رسالتها في خدمة الشعب فضلًا عن تفانيها مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب الغاشم.

وجاء ذلك، خلال زيارة المحافظ، لمقر مديرية أمن الدقهلية لتقديم التهنئة بعيد الشرطة، الـ68 للواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية وللقيادات الأمنية ورجال الشرطة المصرية، في عيدهم.

والتقى "مختار" خلال زيارته لمديرية أمن الدقهلية، اللواء محمد حجي، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، مقدمًا له التهنئة بعيد الشرطة المصرية، والذي تمثل ذكراه عراقة وبسالة قوات الشرطة المصرية على مر التاريخ. 

كما التقى المحافظ، جميع القيادات الأمنية والشرطية حيث قدم لهم التهنئة، وأعرب عن امتنانه وتقديره لرجال الشرطة البواسل ومعهم القوات المسلحة المصرية؛ لبذلهم الغالي والنفيس في سبيل حماية تراب الوطن وتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتيرة المساعدة.
محافظ الدقهلية: الشرطة صمام الأمن والأمان لمصرنا الغالية
محافظ الدقهلية: الشرطة صمام الأمن والأمان لمصرنا الغالية
محافظ الدقهلية: الشرطة صمام الأمن والأمان لمصرنا الغالية
محافظ الدقهلية: الشرطة صمام الأمن والأمان لمصرنا الغالية
محافظ الدقهلية: الشرطة صمام الأمن والأمان لمصرنا الغالية
محافظ الدقهلية: الشرطة صمام الأمن والأمان لمصرنا الغالية
محافظ الدقهلية: الشرطة صمام الأمن والأمان لمصرنا الغالية
محافظ الدقهلية: الشرطة صمام الأمن والأمان لمصرنا الغالية
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الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية عيد الشرطة الدقهلية

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