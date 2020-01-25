"تعليم بورسعيد": مدارس فنية جديدة تنضم للتأسيس العسكري العام المقبل

أكد الدكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، أن مدرستي بورسعيد الثانوية التجارية للبنين والشهيد طيار رفعت البرعي الثانوية الصناعية للبنين، سوف تنضمان لقائمة مدارس التأسيس العسكرى بالمحافظة في العام الدراسي المقبل ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها باهي، بصحبة العقيد أحمد فتح الله المستشار العسكري للمحافظة وجمال السنوسي مدير عام إدارة التعليم الفني للمدرستين، للوقوف على التجهيزات والمتطلبات اللازمة لانضمامهما لمدارس التأسيس العسكري وبذلك يصبح عدد المدارس العاملة بهذا النظام 3 مدارس.



وأضاف " باهي"، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى وبناءا على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف الاستفادة من الصف الأول بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وتعزيز انتمائهم للوطن.



وأشار إلى أنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتعزيز الانتماء والولاء للوطن لتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.