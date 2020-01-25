مصرع شخص في حادث مروع على طريق السادات بالمنوفية (صور)

شهد طريق "السادات- كفر داوود" بالمنوفية قبل قليل وقوع حادث مروع لسيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع قائدها، فيما نُقل طفل كان برفقته إلى مستشفى السادات، لتلقي العلاج.



وأكد الأهالي أنهم فوجئوا بالسيارة مُرتطمة بجانب الطريق ومهشمة تمامًا، وطفل يبكي بجوار جثة والده، أبلغوا الجهات المختصة والإسعاف، فيما تحرر محضر بمركز شرطة السادات، وجارٍ إبلاغ أهلية المتوفى.