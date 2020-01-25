أسعار الفاكهة والخضروات اليوم 25 يناير في السوق الرسمي

شهدت أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الموافق 25 يناير استقرارًا في أسعار الفواكه والخضر الاستراتيجية، والتي تهم شريحة كبيرة من المصريين.





قائمة أسعار اليوم 25 يناير





وتراوحت أسعار الخضر اليوم 25 يناير وعلى رأسها البطاطس، والتي تشغل بال الكثيرين، لأنها تشترك في غالبية وجبات اليوم، بين 3 جنيهات والـ4.5، في حين يتراوح سعر الطماطم بين 2 و5.7، وبلغ سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي اليوم بين 5 و7 جنيهات، بسوق العبور.





وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية، على تقديم كافة الخدمات، لقرائنا الأعزاء، وتوفير كل ما يبحثون عنهم، ويحصد اهتمامهم، نقدم لكم قائمة أسعار لأهم الخضروات والفاكهة اليوم 25 يناير بالأسواق الرسمية، خلال السطور التالية:





أولاً: قائمة أسعار الخضروات اليوم 25 يناير





( البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه - الطماطم بين 2 و5.7 جنيه - الكوسة بين 6 و8 جنيهات البصل بين 3 و6 جنيهات - الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها - الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات - الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات - الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات - الملوخية بين 4 و6 جنيهات - القلقاس بين 4 و7 جنيهات - الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات).





أسعار الفاكهة اليوم 25 يناير بالأسواق:





( البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات - البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات - البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات - اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه - الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها).



