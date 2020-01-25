Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص

السبت 25/يناير/2020 - 02:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تأمين الهلال الأحمر المصري الدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص التي تقام في القاهرة، بمشاركة 19 دولة في الفترة من 23 حتى 31 يناير 2020، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

َوقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيدي للهلال الأحمر المصري: إن خطة الهلال الأحمر، تقوم على تغطية المسابقات التي تقام فعاليتها في استاد القاهرة والدفاع الجوي وتشمل: (الملاعب الصالات المغطاة الكشف الطبي) بعدد 100 متطوع بفرق متخصصة في الإسعاف الأولي.

وأضاف أن الخطة تشمل تقديم الرعاية الطبية الفورية وخدمات الدعم النفسي، والدفع بأطباء في مجال إصابات الملاعب ضمن الفرق الطيبة الموجودة في الملاعب والصالات المغطاة.

وتابع أن الهلال الأحمر يقدم الرعاية الطبية في العيادات الخاصة بالفنادق المقيم بها الوفود المشاركة بأطباء متخصصين 24 ساعة، فيما يتابع من خلال غرفة عمليات، على مدار 24 ساعة، الفرق الميدانية والأطباء وفرق خدمات الدعم النفسي وتقديم الدعم السريع لهم في حالات الطوارئ.

واختتم بأن الغرفة تقدم المساعدة السريعة والتواصل مع هيئة الإسعاف المصرية لسرعة الإمداد بسيارات الإسعاف خلال الأحداث.
وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تتابع تأمين الهلال الأحمر لدورة الأولمبياد الخاص
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن نيفين القباج الهلال الأحمر

أخبار تهمك

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 19 ساعة

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 18 ساعة

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم ريال مدريد جاهز للديربي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يصدم "فايلر" قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الوحش يعود.. جماهير ريال مدريد تنتظر ورقة زيدان الرابحة

منذ ساعة و نصف

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status