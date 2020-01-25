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الأقصر تحتفل بافتتاح النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة "صور"

السبت 25/يناير/2020 - 02:37 م
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النصب التذكاري
النصب التذكاري
طاهر الحساني
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افتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اليوم السبت، النصب التذكاري لشهداء محافظة الأقصر، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة.

وحضر حفل الافتتاح، محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، واللواء طارق علام، مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء أيمن راضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن، والقيادات الشعبية.

وقال محافظ الأقصر، في كلمته، إن تنفيذ فكرة النصب التذكاري للشهداء من أبناء المحافظة، جاءت تخليدا وتكريما لهم ولدورهم العظيم في حماية الوطن، مؤكدا أهمية تكريم الشهداء من أبناء الوطن حيث أنهم يضحون بأنفسهم لينعم أهالينا بالأمن والسلام والاطمئنان.

وفي ضوء احتفالات محافظة الأقصر بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة، توجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمرافقة عدد من قيادات المحافظة، إلى مديرية الأمن، لتهنئة قياداتها، وتقديم درع المحافظة لهم.

يذكر أن النصب التذكاري نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويقام على مساحة إجمالية وصلت إلى 3300 متر مربع منها ٤٨٠ مترًا إنشاءات والبقية عبارة عن مساحات خضراء ونافورة مياه ومقاعد وبورجولات بشارع معبد الكرنك الذي يعتبر مدخل مدينة الأقصر من جهة المطار.
الأقصر تحتفل بافتتاح النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة "صور"
الأقصر تحتفل بافتتاح النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة "صور"
الأقصر تحتفل بافتتاح النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة "صور"
الأقصر تحتفل بافتتاح النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة "صور"
الأقصر تحتفل بافتتاح النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة "صور"
الأقصر تحتفل بافتتاح النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة "صور"
الأقصر تحتفل بافتتاح النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة "صور"
الأقصر تحتفل بافتتاح النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة "صور"
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