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الكرملين: "بوتين" يأمر المدعي العام بمراجعة إدانة متظاهر موسكو

السبت 25/يناير/2020 - 02:21 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المدعي العام بالتحقيق في ما إذا كان الحكم الصادر ضد متظاهر موسكو، كونستانتين كوتوف، قانونيًا، حسبما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين، على موقعه على الإنترنت، إن "بوتين" أمر بإجراء تحقيق في إدانة "كوتوف" لتحديد ما إذا كان الحكم مشروعًا ومبررًا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقد حكمت محكمة في موسكو على "كوتوف"، المبرمج البالغ من العمر 34 عامًا، بالسجن لمدة أربع سنوات في سبتمبر بسبب مشاركته "المتكررة" في التجمعات غير المصرح بها، بموجب قانون ينتقد على نطاق واسع وجعل الاحتجاجات غير العنيفة جريمة جنائية.

وقالت المحكمة، إن "كوتوف" "تجاهل المبادئ الدستورية الأساسية" لأنه واصل المشاركة في الاحتجاجات غير المصرح بها بعد إدانته بانتهاك التشريعات المتعلقة بالتجمعات العامة.

يذكر أن أكثر من ألف متظاهر في موسكو، خرجوا يوم الأحد 20 يناير، احتجاجًا على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين إجراء تعديل دستوري لتغيير الهيكل السياسي للبلاد.

وأطلق المتظاهرون هتافات معارضة لخطة بوتين لتعديل الدستور. وحثوا الرئيس على التخلي عن جميع سلطاته بعد انتهاء فترته الرئاسية.

ولم يرد وقوع أي اشتباكات مع قوات الأمن. ولكن التقارير أفادت باعتقال ثمانية محتجين.

وكانت قوى المعارضة قد دعت الناس للانضمام للاحتجاجات التي تم التخطيط لها تزامنًا مع تجمع احتجاجي آخر لإحياء ذكرى صحفية مناصرة للديمقراطية قُتلت قبل أحد عشر عامًا.

ويعتقد الناقدون أن الهدف من وراء الاقتراح هو مساعدة بوتين على الاحتفاظ بالسلطة بعد انتهاء فترته كرئيس للبلاد في عام 2024.


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