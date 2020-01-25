Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الشرقية يضع زهورا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 02:34 م
Advertisements
المحافظ
المحافظ
Advertisements
وضع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء طيار أركان حرب عزت متولي، مدير الكلية الجوية، اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي محافظ الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات.

كما حضر اللقاء، المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة وعددًا من القيادات العسكرية والشرطية.

وبدأت المراسم بقراءة الفاتحة، ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، ثم عزفت الموسيقى العسكرية، سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتعزز روح الانتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.

وقال المحافظ: اليوم نتذكر الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية عام 1952 م وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية.

وأكد اعتزازه بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص وتفانٍ".

وأشاد المحافظ، بملحمة البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جنبًا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.

ونوه بأننا جميعًا سنظل نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.
محافظ الشرقية يضع زهورا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الشرقية يضع زهورا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الشرقية يضع زهورا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الشرقية يضع زهورا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 18 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الوحش يعود.. جماهير ريال مدريد تنتظر ورقة زيدان الرابحة

منذ ساعة و نصف

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

عاجل.. نجم ريال مدريد جاهز للديربي

منذ أقل من ساعة

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول مستعد لدفع 70 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

رمضان صبحي يصدم "فايلر" قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status