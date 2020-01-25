محافظ الشرقية يضع زهورا على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

اليوم،





وجاء ذلك بحضور الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي محافظ الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات.





كما حضر اللقاء، المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة وعددًا من القيادات العسكرية والشرطية.



وبدأت المراسم بقراءة الفاتحة، ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، ثم عزفت الموسيقى العسكرية، سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتعزز روح الانتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.



وقال المحافظ: اليوم نتذكر الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية عام 1952 م وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية.





وأكد اعتزازه بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص وتفانٍ".



وأشاد المحافظ، بملحمة البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جنبًا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.





ونوه بأننا جميعًا سنظل نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.



وضع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء طيار أركان حرب عزت متولي، مدير الكلية الجوية،إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق.