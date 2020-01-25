« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني، التي تجمع الفريقي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال





أفريقيا.

يدخل الهلال المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركزالثاني، باحثًا عن تحقيق انتصار ليخطف وصافة المجموعة من المارد الأحمر.





ويحرص الهلال على تحقيق الانتصار، على أمل تعثر الأهلي أمام النجم الساحلي، لكي يقترب الفريق السوداني من خطف بطاقة التأهل الثانية.





فيما يحتل بلاتينيوم المركز الأخير في المجموعة بنقطة وحيدة خطفها من التعادل مع الأهلي في الجولة الماضية، بدون أمل لبطل زيمبابوي في الحصول على بطاقة تأهل.



