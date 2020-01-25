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أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش دوري الابطال beIN LIVE الهلال live

السبت 25/يناير/2020 - 02:29 م
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مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم
مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم
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تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني، التي تجمع الفريقي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال

أفريقيا.
يدخل الهلال المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركزالثاني، باحثًا عن تحقيق انتصار ليخطف وصافة المجموعة من المارد الأحمر.

ويحرص الهلال على تحقيق الانتصار، على أمل تعثر الأهلي أمام النجم الساحلي، لكي يقترب الفريق السوداني من خطف بطاقة التأهل الثانية.

فيما يحتل بلاتينيوم المركز الأخير في المجموعة بنقطة وحيدة خطفها من التعادل مع الأهلي في الجولة الماضية، بدون أمل لبطل زيمبابوي في الحصول على بطاقة تأهل.

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