العثور على جثمان مسن في ترعة بقنا

عثر أهالي مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، منذ قليل، على جثة مسن في ترعة خلف المطافي بمدينة أبوتشت.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في ترعة بمركز أبوتشت.



وبانتقال القوة الأمنية برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، إلى مقر البلاغ، وتوصلت التحريات أن الجثة لشخص يدعى حسين عبد الحفيظ حسين 65 عاما، مقيم بقرية السليمات في أبوتشت، ولا يوجد شبهة جنائية.



وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

