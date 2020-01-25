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3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 02:29 م
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الأهرامات والمحافظ
الأهرامات والمحافظ
محمد عزام
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احتفلت محافظة بورسعيد، بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة، اليوم السبت، بتصميم 3 أهرامات، اثنين بعلم مصر يتوسطهما ثالث بعلم بورسعيد، ووضعهم داخل ميدان الشهداء.

والتقط الأهالي، الصور التذكارية بجوار الأهرامات الثلاثة، والتي شاركهم فيها المحافظ اللواء عادل الغضبان، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء هشام خطاب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وحرص المحافظ، على مشاركة رجال الشرطة عيدهم داخل معسكر قوات الأمن بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري.
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة
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