بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة

وزع ضباط وضابطات مدرية أمن القاهرة اليوم، الورود والشيكولاتة على المواطنين المارة بالشوارع وقيائدي السيارات احتفالا بالذكرى 68 لعيدهم.



وأظهر ذلك روح الترابط والتلاحم بين الشعب والشرطة، وهنأ المواطنين رجال الشرطة بعيدهم، مرددين هتافات "تحيا مصر"، "تحيا مصر".



وأكد مصدر أمني، بأن كافة الشوارع والميادين تحت السيطرة الأمنية، لتحقيق أعلى درجات الأمن والأطمنئان للمواطنين، مشددا على أن رجال الشرطة يواصلون تضحياتهم لتحقيق استقرار الوطن والتصدي لقوى الشر.