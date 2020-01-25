Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 02:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
وزع ضباط وضابطات مدرية أمن القاهرة اليوم، الورود والشيكولاتة على المواطنين المارة بالشوارع وقيائدي السيارات احتفالا بالذكرى 68 لعيدهم.

وأظهر ذلك روح الترابط والتلاحم بين الشعب والشرطة، وهنأ المواطنين رجال الشرطة بعيدهم، مرددين هتافات "تحيا مصر"، "تحيا مصر".

وأكد مصدر أمني، بأن كافة الشوارع والميادين تحت السيطرة الأمنية، لتحقيق أعلى درجات الأمن والأطمنئان للمواطنين، مشددا على أن رجال الشرطة يواصلون تضحياتهم لتحقيق استقرار الوطن والتصدي لقوى الشر.
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
بالصور.. ضباط أمن القاهرة يوزعون الورود على المارة احتفالا بعيد الشرطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

امن القاهرة الشرطة

أخبار تهمك

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

ليفربول مستعد لدفع 70 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 18 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 19 ساعة

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يصدم "فايلر" قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نجم ريال مدريد جاهز للديربي

منذ أقل من ساعة

الوحش يعود.. جماهير ريال مدريد تنتظر ورقة زيدان الرابحة

منذ ساعة و نصف

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status