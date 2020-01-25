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عمرو دياب يفاجئ جمهوره في بدبي بطرح أحدث أغانيه "عم الطبيب"

السبت 25/يناير/2020 - 02:26 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أحيا النجم الكبير عمرو دياب، أمس، حفلا غنائي هو الأضخم في ميديا سيتي دبي، في أولى حفلاته بالعام الجديد، وسط حضور جماهيري ضخم.

 

وغنى الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تواجد في موقع الحفل قبل انطلاقه بساعات، وفاجأ الهضبة جمهوره بتقديم أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "عم الطبيب".

 

الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

 

وقال عمرو لجمهوره : حتى فرقتي متعرفش الأغنية دي واللي يعرفها بس رامي سمير عازف الدرامز بالفرقة وموزع الأغنية.

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