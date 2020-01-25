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بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68

السبت 25/يناير/2020 - 02:25 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نزل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن، إلى الشوارع مُقدمين الزهور والحلوى للمواطنين المصريين، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة اليوم الموافق 25 يناير، وإيمانًا من وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة بل إلى جموع الشعب كاملة.

وشعر رجال الشرطة بالفرحة الغامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم، لاشتراكهم في الاحتفال معهم، وذلك بقيام المواطنين وأطفالهم بتقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين في كافة الميادين والشوارع الرئيسية.

وتوالي وزارة الداخلية استكمال الإحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين واستقبالهم بجميع الجهات الخدمية بالورود والحلوى.
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
بـ الحلوى والزهور.. الشرطة تحتفل في الشوارع بعيدها لـ68
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الكلمات المفتاحية

زهور حلوى الشرطة الداخلية

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