الإفراج عن 3455 سجينا بمناسبة عيد الشرطة

2957 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج بالعفو.





وجاء ذلك بعد عقده لجانا مختصة لفحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.





كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 498 نزيلًا، إفراجًا شرطيًا.



ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة، و في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

أفرج قطاع السجون، عن