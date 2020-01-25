أحمد جمال يغازل جمهوره بصور جديدة له عبر "تويتر"

نشر الفنان أحمد جمال، مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتب "جمال" على هذه الصورة قائلا: "نهاركم جميل"، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ده أحلى نهار في الدنيا ده والله يا جيمي.

على صعيد أخر قدم "جمال" العديد من الأغاني منها: "توكلنا على الله​، أنت أقوى، قد اللي قولنا، علي المزيكا، تكبيرات العيد، كل صلواتي، حي على الصلاة، مدد، يارب، افتح قلبك للقرآن، والناس نايمين، كفايه اقول محمد، استرني، ليلة القدر على الله، نشيد العاشقين، نفس الايد، مين يمدحك، قوم اختار حياتك، تحيا مصر، حكاية كبيرة، اخر ميعاد، اللى يقولك بحبك".

وكما قدم جمال العديد من الالبومات منها "بطلنا اللى يعطلنا، خط الحياة، دير بالك، عزوبية، لو سمحتى، مش كتير، هغنيلك، يلا نعيش، اضحكي، يا ليالى، جئت اليك، هنحب مين غيرها، معاك، مين هى مصر، كل واحد فينا، قسمه ونصيب، واحشني جدا، لو تعبان من الحياه، البنت دى، يفتح الله، النسيان".