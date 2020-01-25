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"الشهاوي": المصريون تحت البطاطين وتقف الشرطة في الشوارع تحميهم

السبت 25/يناير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والاركان، إن الوطن تصنعه تضحيات الأمم والشعوب، ورجال الشرطة يقدموا دروس في التضحيات والشرف والكرامة وحرية القرار منذ عام 1952.

وأوضح "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن تضحيات رجال الشرطة زادت في مواجهة الإرهاب لحماية المواطنين والسهر على حماية أمن واستقرار الوطن حتى الآن، ورغم الأحوال الجوية والجميع يجلس تحت البطاطين يقف رجال الشرطة في السوارع ليل نهار لحماية المصريين.

وأكد المستشار بكلية القادة والأركان، أن 25 يناير ذكرى ثورة 25 يناير 2011 التي كانت في بدايتها تدعو للعيش الكريم للمواطنين والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكنها قفز عليها الإخوان الإرهابية التي تعتبر العباءة الأيدولوجية لجميع التنظيمات الإرهابية، فهي جماعة لها تاريخ إجرامي طويل في الاغتيالات والإرهاب والحرق، وكانوا يسعوا لهدم الاقتصاد ومؤسسات الدولة وأياديهم ملطخة بدماء المصريين، معتبرًا أن ضبط عناصر حسم التي كانت تخطط لزعزعة استقرار البلاد في 25 يناير يؤكد أن هناك يقظة وتطوير في الأداء الامني.
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الكلمات المفتاحية

الشهاوي الشرطة الاخوان 25 يناير

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