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درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس وبيان الأرصاد اليوم 25 يناير

السبت 25/يناير/2020 - 02:13 م
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حالة الطقس 25 يناير
حالة الطقس 25 يناير
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 25 يناير في مصر وبعض المحافظات، في بيانها الصادر عبر موقعها الرسمي.

بيان بدرجات الحرارة اليوم 25 يناير

وتوقع الهيئة في بيانها، أن يسود اليوم السبت 25 يناير طقسًا مائلًا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح  معتدلة.

حالة الطقس 25 يناير

وأردفت الأرصاد: "يشهد اليوم 25 يناير الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح  معتدلة.

بيان الأرصاد اليوم 25 يناير 

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن السواحل الشمالية الغربية تشهد اليوم 25 يناير طقسًا مائلًا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح  معتدلة.
 
درجات الحرارة اليوم 25 يناير
 
القاهرة  17 07 - الإسكندرية  18 11 - مطروح  16 12 - سوهاج  18 06 - قنا العظمى  18 08 -  أسوان   19 08 -  سانت كاترين 11 0 .
 
درجات الحرارة على بعض المحافظات 25 يناير:
 
 
شبين الكوم 07 17
 
طنطا        09 17
 
دمنهور     10 17
 
الإسكندرية  11 18
 
بلطيم        11 17
 
مطروح     12 16
 
السلوم       10 15
 
سيوة        04 16
 
بورسعيد    10 16
 
دمياط       11 16

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