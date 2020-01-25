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"الفجر" ترصد مأساة أسرة تعيش في منزل محترق بالشرقية

السبت 25/يناير/2020 - 02:18 م
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المنزل
المنزل
سمر السيد
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حالة من الحزن تعيشها أسرة مكونة من 6 أفراد، في قرية أبومسلم التابعة لمركز أبوحماد في محافظة الشرقية، بعد تعرض منزلهم المشيد بالطوب الأبيض، والمغطى بقش الأرز، لحريق هائل التهم جميع محتوياته.

"لم نطلب يوما المساعدة من أحد حتى تعرضنا لحادث جعلنا نفقد كل ما نملك وأصبحنا نعيش بين جدران متأكلة بعدما التهمها النيران"، بهذه الكلمات بدأت علياء، التي تبلغ من العمر 40 عاما، حديثها إلى "الفجر".

وقالت: إن زوجها عامل باليومية في مدينة شرم الشيخ، ودخله غير ثابت حسب ظروف العمل، كما أن المبلغ الذي يتقاضاه لا يكفي احتياجاته اليومية.

وأضافت أن لديها 4 أطفال، بمختلف مراحل التعليم، ويعيشون حياة صعبة خاصة بعد اندلاع حريق في منزلهم قضى على جميع الأثاث والملابس، وأصبحوا يعيشون بين جدران التهمها النيران في البرد القارس. 

وتابعت والحزن على وجهها، أن الدخل الشهري لزوجها لا يكفي لسد احتياجات الأسرة، وأنهم يعانون من الظروف الصعبة، ولن يتمكنوا من إعادة، تأسيس منزلها، أو الإنفاق على أطفالها.

وناشدت "علياء" المسئولين بمساندتهم وبمساعدتهم في إعادة تشييد منزلهم، وتوفير بعض المقتنيات، نظرا لأعباء المعيشة صعوبة الحياة، حتى تتمكن من الإعاشة داخل منزلها مرة أخرى.
"الفجر" ترصد مأساة أسرة تعيش في منزل محترق بالشرقية
"الفجر" ترصد مأساة أسرة تعيش في منزل محترق بالشرقية
"الفجر" ترصد مأساة أسرة تعيش في منزل محترق بالشرقية
"الفجر" ترصد مأساة أسرة تعيش في منزل محترق بالشرقية
"الفجر" ترصد مأساة أسرة تعيش في منزل محترق بالشرقية
"الفجر" ترصد مأساة أسرة تعيش في منزل محترق بالشرقية
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