في عيد الشرطة.. ضباط الفيوم يوزعون الورود على المواطنين



قام ضباط شرطة مرور الفيوم برئاسة العميد أسامه غريب، بتوزيع الحلوى والشكولاته والورود على المواطنين، اليوم السبت أثناء مرورهم بالشارع، بمناسبة عيد الشرطة.



جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم إلى ضباط الشرطة والمرور بالنزول في الشوارع والميادين داخل أنحاء المحافظة احتفالا بعيد الشرطه المصرية ٦٨



وقدم ضباط بادارة المرور العقيد طه عبدالتواب وكيل إدارة مرور الفيوم والنقيب محمود عبد التواب وعدد من رجال الشرطة، الشيكولاتة للمواطنين أثناء مرورهم بمنطقة وسط المحافظة.



وسط فرحه عارمه بين أبناء المحافظة عبر المواطنين عن سعادتهم بما قام به ضابط الشرطة، وقدموا التهنئة للضباط في عيدهم.