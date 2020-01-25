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الفريق القانوني لترامب يبدأ الدفاع عنه بمجلس الشيوخ الأمريكي

السبت 25/يناير/2020 - 02:10 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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بدأ محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفاع عنه في محاكمة عزله بمجلس الشيوخ، اليوم السبت، وعرضوا التهم الموجهة للديمقراطيين بأنه أساء استغلال سلطته، واستعرض حججًا أكثر تفصيلًا مخطط لها في الاسبوع القادم.

وفي جلسة مختصرة، سيبدأ محامو ترامب ثلاثة أيام من الدفاع لمواجهة تأكيدات الديمقراطيين بأنه يجب إقالته من منصبه بسبب الضغط على أوكرانيا لإقالة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو مرشح ديمقراطي للرئاسة عام 2020. عن طريق إعاقة تحقيق الكونجرس. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.

وقال الفريق القانوني لترامب إنه سيثير جهود بايدن لإقالة المدعي العام السابق في أوكرانيا بسبب مخاوف تتعلق بالفساد. واتهم ترامب، دون تقديم أدلة، بأن بايدن تصرف لمنع التحقيق في شركة طاقة أوكرانية كان على متنها ابنه هانتر بايدن.

وأخبر شهود حكوميون التحقيق في قضية المساءلة العام الماضي أن بايدن كان ينفذ سياسة الولايات المتحدة الرسمية.

وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن جلسة مجلس الشيوخ ستنعقد الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي (1500 بتوقيت جرينتش) وستستمر لعدة ساعات. وسيكون أمام الفريق القانوني لـ "ترامب" ما يصل إلى 24 ساعة على مدار ثلاثة أيام لرفع الدعوى.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، قال ترامب إن فريق الدفاع يجب أن "يقول الحقيقة" ويتهم الديمقراطيين "بإخبار الكثير من الأكاذيب، والكثير من الإفتراءات، والمبالغة في ذلك. وهذا ليس مستحيلًا ".

وكان مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون قد عزل ترامب الشهر الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة، وعرقلة الكونجرس، مما يمهد الطريق للمحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بشأن عزله من منصبه قبل أن يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر.

وهذه هي ثالث محاكمة لعزل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتم تبرئة الرئيس في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب الأمر ثلثي الأصوات لإدانة الرئيس وعزله من منصبه. لم يعرب أي سيناتور جمهوري عن أي دعم لإزاحته.

وفي ختام المرافعات الافتتاحية، حث النائب "آدم شيف" أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على إظهار "شجاعة سياسية حقيقية" ودعم اقتراح ديمقراطي في وقت لاحق من المحاكمة لمزيد من الشهود.

وحذر من أن ترامب سوف يسيء استخدام سلطته مرة أخرى ما لم يتم إقالته من منصبه. حسبما ذكرت وكالة رويترز.


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الكلمات المفتاحية

مجلش الشيوخ عزل ترامب ترامب الديمقراطيون

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