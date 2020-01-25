بث مباشر KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الترجي والرجاء يستعد نادي الترجي التونسي لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم السبت 25 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





بث مباشر KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الترجي والرجاءموعد مباراة الترجي والرجاء اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء



وستلعب مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب المنزه.





كما ستلعب مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والمغرب.





بث مباشر KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الترجي والرجاء القنوات الناقلة لمباراة الترجي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا



وستذاع مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الوداد البيضاوي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.





بث مباشر KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الترجي والرجاءمجموعة الترجي في دوري أبطال إفريقيا



ويتواجد نادي الترجي في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الرجاء ونادي شبيبة القبائل ونادي فيتا كلوب.





بث مباشر KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الترجي والرجاء ويحتل نادي الرجاء صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي الرجاء البيضاوي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريقين حتى الآن في البطولة.