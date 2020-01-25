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الوحش يعود.. جماهير ريال مدريد تنتظر ورقة زيدان الرابحة

السبت 25/يناير/2020 - 01:26 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة بلد الوليد على ملعب نيوفو جوسي زورييلا غداً الأحد وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

 

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الفرنسي كريم بنزيما نجم الملكي يغيب عن التسجيل منذ 15 ديسمبر الماضي وبالتحديد عندما سجل هدف التعادل أمام فالنسيا في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بنسبة 47% من أهداف ريال مدريد هذا الموسم كانت عن طريق النجم الفرنسي، حيث سجل 16 هدفاً في 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

 

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن النجم الفرنسي يسعى للتسجيل في مرمى بلد الوليد غداً وكسر صيامه التهديفي عن طريق زيارة شباك الخصوم منذ تقريباً 41 يوماً علماً بأن النجم الفرنسي عاد للتو من الإصابة التي كان يعاني منها.

 

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ريال مدريد رياضة الوحش يعود الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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