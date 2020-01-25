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ترتيب بروسيا دورتموند في جدول الدوري الألماني وموعد مباراته القادمة

السبت 25/يناير/2020 - 01:24 م
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بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
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حقق بروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على نظيره كولن، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الجمعة 24/1/2020، ضمن مبارايات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الألماني.

بروسيا دورتموند يسحق كولن

وسحق بروسيا دورتموند فريق كولن بخماسية مقابل هدف وحيد، في مباراة الأمس، والتي شهدت تألقًا للاعبي بروسيا، وعلى رأسهم النرويجي هالاند.

لاعب بروسيا دورتموند الجديد

وأحرز هالاند نجم فريق بروسيا دورتموند هدفين، في المباراة سجلهما، في الدقيقة الـ77 والـ87 من عمر اللقاء، وسطا تألق لافت للدولي النرويجي.

نجم بروسيا دورتموند

ويمتلك لاعب بروسيا دورتموند والمنتخب النرويجي هالالند، في جعبته 5 أهداف، منذ قدومه إلى الفريق الألماني، ولعب مباراتين، قادمًا من ريد بول سالزبورج.

ترتيب بروسيا دورتموند

ويأتي بروسيا دورتموند في المرتبة الثالثة، من ترتيب جدول الدوري الألماني، حيث لعب 19 جولة، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 6، وتلقى هزيمة في 3 مبارايات.

مباراة بروسيا دورتموند القادمة 

ويلتقي بروسيا دورتموند نظيره يونيون برلين، في السبت المقبل الموافق 1/2/2020، في تمام الـ4:30 م بتوقيت القاهرة.

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