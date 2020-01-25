بث مباشر مباراة الترجي ضد الرجاء اليوم 25-1-2020 رابط مشاهدة دوري ابطال افريقيا يستعد نادي الترجي التونسي لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم السبت 25 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





بث مباشر مباراة الترجي ضد الرجاء اليوم 25-1-2020 رابط مشاهدة دوري ابطال افريقيا موعد مباراة الترجي والرجاء اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء



بث مباشر مباراة الترجي ضد الرجاء اليوم 25-1-2020 رابط مشاهدة دوري ابطال افريقيا وستلعب مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب المنزه.





بث مباشر مباراة الترجي ضد الرجاء اليوم 25-1-2020 رابط مشاهدة دوري ابطال افريقيا كما ستلعب مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والمغرب.





بث مباشر مباراة الترجي ضد الرجاء اليوم 25-1-2020 رابط مشاهدة دوري ابطال افريقيا وستذاع مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الوداد البيضاوي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.





بث مباشر مباراة الترجي ضد الرجاء اليوم 25-1-2020 رابط مشاهدة دوري ابطال افريقيا ويتواجد نادي الترجي في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الرجاء ونادي شبيبة القبائل ونادي فيتا كلوب.





بث مباشر مباراة الترجي ضد الرجاء اليوم 25-1-2020 رابط مشاهدة دوري ابطال افريقيا ويحتل نادي الرجاء صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي الرجاء البيضاوي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريقين حتى الآن في البطولة.