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بث مباشر الترجي والرجاء بث حي الترجي التونسي اليوم امام الرجاء

السبت 25/يناير/2020 - 01:17 م
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الترجي والرجاء
الترجي والرجاء
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بث مباشر الترجي والرجاء بث حي الترجي التونسي اليوم امام الرجاء  يستعد نادي الترجي التونسي لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم السبت 25 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


بث مباشر الترجي والرجاء بث حي الترجي التونسي اليوم امام الرجاء  موعد مباراة الترجي والرجاء اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب المنزه.


كما ستلعب مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والمغرب.


القنوات الناقلة لمباراة الترجي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر الترجي والرجاء بث حي الترجي التونسي اليوم امام الرجاء 

وستذاع مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي الوداد البيضاوي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.


بث مباشر الترجي والرجاء بث حي الترجي التونسي اليوم امام الرجاء  مجموعة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الترجي في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الرجاء ونادي شبيبة القبائل ونادي فيتا كلوب.


ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا بث مباشر الترجي والرجاء بث حي الترجي التونسي اليوم امام الرجاء 

ويحتل نادي الرجاء صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي الرجاء البيضاوي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريقين حتى الآن في البطولة.

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