مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الترجي والرجاء يحل الرجاء المغربى ضيفا على الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم على ملعب "رادس" فى إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة دور المجموعات لـ دورى أبطال أفريقيا.





مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الترجي والرجاء ويدخل الترجى لقاء اليوم وهو يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط محققا 3 انتصارات وتعادل، ويحتاج إلى نتيجة التعادل من أجل ضمان التأهل رسميا لدور الثمانية، فيما يحتل الرجاء المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط.





مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الترجي والرجاء وكان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد عيّن الجامبي باكاري جاساما حكماً لمباراة الرجاء المغربي ضد الترجي التونسي بعد أن أخطر إدارة الرجاء بان الكاميروني أليوم نيانت سيكون حكماً للقاء، وبناءاً عليه طالب بتغيير جاساما.





مشاهدة مباراة الترجي ضد الرجاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الترجي والرجاء وترددت تقارير مغربية، إن الكاف قرر تغيير الحكم جاء بسبب تحكيم نيانت لدربي تونس العاصمة بين الترجي والإفريقي، والذي انتهى لصالح الترجي 2-1.





ر وسيفتقد جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، لخدمات 4 من أبرز لاعبيه أمام الترجي التونسي، ويتعلق الأمر بكل من محمود بنحليب، وعمر بوطيب ثم عبد الإله الحافيظي بسبب الإصابة، فيما يغيب عبد الرجيم شاكير بسبب العقوبة الانضباطية للاتحاد الافريقي "الكاف"،لحصوله على 3 إندارات .



