Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الاتصالات بـ"فيسبوك" ينفي قرصنة هاتف "جيف بيزوس"

السبت 25/يناير/2020 - 01:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
صرح رئيس الاتصالات في شركة فيسبوك المالكة لتطبيق “واتساب” الشهير لتبادل الرسائل، نيك كليج، استحالة اختراق هاتف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، عبر التطبيق.


وأكد “كليج” أن الشركة واثقة تمامًا من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث عبر “واتساب”، مشيرًا خلال حديث على إذاعة (بي بي سي) إلى أن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراقه.


وأشار إلى أنه ليس لديه أي فكرة عما حدث لهاتف بيزوس وما يحتويه، مبينًا أنه إذا كان هناك أي قرصنة لهاتف بيزوس فربما تكون حدثت على نظام تشغيل الهاتف وليس تطبيق واتساب.

كما نفت السفارة السعودية لدى واشنطن، وصفت التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة وراء القرصنة على هاتف السيد جيف بيزوس؛ بـ"الأمر السخيف”.

وقد طالبت المملكة بإجراء تحقيق في هذه الادعاءات، حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاتف جيف بيزوس أمازون

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صحيفة إسبانية: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الموعد

منذ ساعة و 18 دقيقة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

الآن

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

منذ أقل من ساعة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

الآن

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

الآن

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

الآن

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ حوالي 17 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد آبل.. "أمازون" تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار!

رسائل فاضحة من الرئيس التنفيذي لـ أمازون إلى مذيعة أمريكية

أغلى طلاق وأغنى مطلقة بالتاريخ.. تفاصيل انفصال مؤسس "أمازون"

فضيحة تهدد أغنى رجل في العالم (صور)

جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" صاحب أغلى طلاق في التاريخ

"الجبير": السعودية لا علاقة لها بفضائح شركة "أمازون"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:13 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

10:53 ص

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

04:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status