رئيس الاتصالات بـ"فيسبوك" ينفي قرصنة هاتف "جيف بيزوس"

صرح رئيس الاتصالات في شركة فيسبوك المالكة لتطبيق “واتساب” الشهير لتبادل الرسائل، نيك كليج، استحالة اختراق هاتف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، عبر التطبيق.





وأكد “كليج” أن الشركة واثقة تمامًا من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث عبر “واتساب”، مشيرًا خلال حديث على إذاعة (بي بي سي) إلى أن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراقه.





وأشار إلى أنه ليس لديه أي فكرة عما حدث لهاتف بيزوس وما يحتويه، مبينًا أنه إذا كان هناك أي قرصنة لهاتف بيزوس فربما تكون حدثت على نظام تشغيل الهاتف وليس تطبيق واتساب.



كما نفت السفارة السعودية لدى واشنطن، وصفت التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة وراء القرصنة على هاتف السيد جيف بيزوس؛ بـ"الأمر السخيف”.



وقد طالبت المملكة بإجراء تحقيق في هذه الادعاءات، حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق.